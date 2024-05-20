Cansu Özbay: "Herkes çok iyi oynadı"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Cansu Özbay, Fransa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cansu Özbay: 'Herkes çok iyi oynadı'
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20 Mayıs 2024 01:39
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Antalya etabını iki galibiyetle tamamladıklarını söyledi.

Milli takımın pasörlerinden Cansu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında Fransa'yı mağlup ettikleri mücadelenin ardından Antalya Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Cansu Özbay, VNL Antalya etabını seyircinin önünde galibiyetle tamamladıklarını belirtti.

Rakip karşısında net, 3-0'lık skor elde ettiklerini vurgulayan Cansu, "Antalya ayağını iki galibiyetle kapatmış olduk. Öncelikle buraya gelen, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Onların desteklerini hissetmek bizim için çok önemli. Şimdi Arlington'a gidip VNL'ye orada devam edeceğiz. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum çünkü hepimiz çok iyi oynadık." değerlendirmesini yaptı.

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