Ufuk Sarıca: 'Çok büyük oynadı oyuncularım'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Galatasaray'ı 2-1'le geçerek adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Çok eksik bir takımla mücadele ediyoruz ama biz çok daha diri kaldık." dedi.



Sarıca, maçtan sonra yaptığı açıklamada, kendisini çok gururlu hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Çok eksik bir takımla mücadele ediyoruz ama biz çok daha diri kaldık 3 maçta da. Kaybettiğimiz ilk maçı da uzatmaya bakarsak eğer hatalarımız olmasa belki orada bitirebilirdik. Bütün seri boyunca söyledim. Çok büyük oynadı oyuncularım. Galatasaray Ekmas'ı da kutlamak istiyorum."





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