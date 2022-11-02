Hull City evinde Middlesbrough'ya kaybetti

İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Middlesbrough'ya konuk oldu.



MKM Stadı'nda oynanan maçta Hull, rakibine 3-1 mağlup oldu.



Karşılaşmada Hull City'nin tek sayısı 60'ta Cyrus Christie'den gelirken Middlesbrough'un gollerini ise 30'da Akpom ve 63 ile 80'de Figueiredo ve Christie kendi kalelerine kaydetti.



Mücadelede Ozan Tufan 80 dakika sahada kalırken Doğukan Sinik 55'te oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla Hull City galibiyet hasretini iki maça çıkardı ve 20 puanda kaldı. Middlesbrough ise 20 puana yükseldi.



