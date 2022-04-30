Hull City deplasmanda ağır yaralı!

İngiltere Championship 45. hafta mücadelesinde Hull City, deplasmanda Bristol City ile karşı karşıya geldi.



Ashton Gate'te oynanan mücadeleyi Bristol City 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 82. dakikalarda Weimann, 33. dakikada Semenyo, 35. ve 54. dakikalarda Martin kaydetti.



Fenerbahçe'nin devre arasında Hull City'e kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh maça ilk 11'de başladı ve 74. dakikada yerini Forss' bıraktı.



Alınan bu sonucun ardından Bristol City puanını 55'e çıkardı. Hull City ise 50 puanda kaldı. Daha önce iki takım da ligde kalmayı garantilemişti.



Ligin 46. ve son haftasında Bristol City, Huddersfield ile karşı karşıya gelecek. Hull City ise Nottingham Forest'i konuk edecek.





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