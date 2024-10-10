Hull City Antalya Kampı: 'Bizim bir hayalimiz var'

Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, kamp için Antalya'ya geldi. İngiliz ekibi, Antalya'daki kampta basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına başkan vekili Tan Kesler, teknik direktör Tim Walter, futbolculardan Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik katıldı.
Kulübün başkan vekili Tan Kesler, "Hull City olarak güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yeniden Türkiye'de olduğumuz için mutluyuz. Hedeflerimiz var ve bu hedeflerimizi başarmak için en iyi şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Tim Walter, "İlk başta zorlandık, istediğimiz oyuncular yoktu. Ancak toparlanma sürecindeyiz ve her şey iyiye gidiyor. Son üç haftadır gidaşat daha iyi. İlerleyen günlerde her şey daha iyi olacak." sözlerini sarf etti.
"HAYALİMİZDEN VAZGEÇMEDİK"
Premier Lig hedeflerinin devam ettiğini söyleyen Tan Kesler, "Premier Lig hayalimizden vazgeçmedik. Çok iyi oyuncu satışı yaptık ve kadromuzu daha da güçlendirdik. Tim Walter ile daha hücum futbolu oynayarak hayallerimizi yakalamak istiyoruz." dedi.
TÜRKİYE'DEN TRANSFER
Türkiye'den transfer sorusuna yanıt veren teknik direktör Tim Walter, "Acun Bey ile sürekli iletişim halindeyiz. transferleri yaptık. Türkiye'den şu an bir transfer gündemde yok zaten transfer dönemi kapalı. Türkiye'den iyi bir transfer yapma durumumuz olursa bunu konuşuruz" sözlerini sarf etti.
Futbolculardan Doğukan Sinik, "Abdülkadir Ömür'e Premier Lig'den teklif geldi. Bana böyle bir teklif gelmedi ama Hull City ile birlikte Premier Lig hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." dedi.
Kulübün başkan vekili Tan Kesler, "Hull City olarak güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yeniden Türkiye'de olduğumuz için mutluyuz. Hedeflerimiz var ve bu hedeflerimizi başarmak için en iyi şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Tim Walter, "İlk başta zorlandık, istediğimiz oyuncular yoktu. Ancak toparlanma sürecindeyiz ve her şey iyiye gidiyor. Son üç haftadır gidaşat daha iyi. İlerleyen günlerde her şey daha iyi olacak." sözlerini sarf etti.
"HAYALİMİZDEN VAZGEÇMEDİK"
Premier Lig hedeflerinin devam ettiğini söyleyen Tan Kesler, "Premier Lig hayalimizden vazgeçmedik. Çok iyi oyuncu satışı yaptık ve kadromuzu daha da güçlendirdik. Tim Walter ile daha hücum futbolu oynayarak hayallerimizi yakalamak istiyoruz." dedi.
TÜRKİYE'DEN TRANSFER
Türkiye'den transfer sorusuna yanıt veren teknik direktör Tim Walter, "Acun Bey ile sürekli iletişim halindeyiz. transferleri yaptık. Türkiye'den şu an bir transfer gündemde yok zaten transfer dönemi kapalı. Türkiye'den iyi bir transfer yapma durumumuz olursa bunu konuşuruz" sözlerini sarf etti.
Futbolculardan Doğukan Sinik, "Abdülkadir Ömür'e Premier Lig'den teklif geldi. Bana böyle bir teklif gelmedi ama Hull City ile birlikte Premier Lig hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." dedi.