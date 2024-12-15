BOTAŞ, son saniyede kaybettiği maç için itirazda bulundu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 kaybeden BOTAŞ, maçı kazandıran basketin süre bitiminden sonra atıldığını iddia ederek Türkiye Basketbol Federasyonu'na itirazda bulundu.



BOTAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada "İlkem Yapı Tarsus Spor karşılaşmasının son saniyesinde rakip takım oyuncusu tarafından kullanılan atış, sürenin dolmuş olmasına rağmen hakemler tarafından geçerli sayılarak müsabakayı kaybetmiş bulunuyoruz. Maç sonrası yönetmeliklere göre belirtilen süre içinde itirazımızı maçın hakemleri vasıtasıyla Merkez Hakem Kuruluna ilettik. İtirazımızı, TBF Yönetim Kurulu değerlendirdikten sonra nihai kararı açıklayacaktır." denildi.



