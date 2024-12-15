Stuttgart serisini 4 maça çıkardı!

Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Stuttgart, deplasmanda Heidenheim ile karşılaştı. Voith-Arena'da oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mittelstadt, 45+2. dakikada Millot ve 85. dakikada penaltıdan Woltemade kaydetti. Heidenheim'in tek golü 41. dakikada Wanner'den geldi.
Stuttgart bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Oynadığı son 9 maçta 8 mağlubiyet alan Heidenheim'in 3 puan hasreti sürdü.
Bu sonucun ardından Stuttgart puanını 23'e çıkardı. Heidenheim ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, St. Pauli ile oynayacak. Heidenheim ise Bochum deplasmanına gidecek.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mittelstadt, 45+2. dakikada Millot ve 85. dakikada penaltıdan Woltemade kaydetti. Heidenheim'in tek golü 41. dakikada Wanner'den geldi.
Stuttgart bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Oynadığı son 9 maçta 8 mağlubiyet alan Heidenheim'in 3 puan hasreti sürdü.
Bu sonucun ardından Stuttgart puanını 23'e çıkardı. Heidenheim ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, St. Pauli ile oynayacak. Heidenheim ise Bochum deplasmanına gidecek.