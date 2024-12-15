Stuttgart serisini 4 maça çıkardı!

Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Stuttgart, deplasmanda Heidenheim ile karşılaştı. Voith-Arena'da oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.



Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mittelstadt, 45+2. dakikada Millot ve 85. dakikada penaltıdan Woltemade kaydetti. Heidenheim'in tek golü 41. dakikada Wanner'den geldi.



Stuttgart bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Oynadığı son 9 maçta 8 mağlubiyet alan Heidenheim'in 3 puan hasreti sürdü.



Bu sonucun ardından Stuttgart puanını 23'e çıkardı. Heidenheim ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, St. Pauli ile oynayacak. Heidenheim ise Bochum deplasmanına gidecek.



