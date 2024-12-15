Nuri Şahin'in Dortmund'u son dakikada puan kaptırdı

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nuri Şahin'in Dortmund'u son dakikada puan kaptırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 21:24
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'i konuk etti. BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti.

Dortmund'un tek golünü dakika 46'da Gio Reyna kaydetti. 

Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, bu maçın ardından puanını 22 yaptı. Hoffenheim ise 14 puan yaptı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery