Nuri Şahin'in Dortmund'u son dakikada puan kaptırdı

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'i konuk etti. BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti.



Dortmund'un tek golünü dakika 46'da Gio Reyna kaydetti.



Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, bu maçın ardından puanını 22 yaptı. Hoffenheim ise 14 puan yaptı.



Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.