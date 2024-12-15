Fenerbahçe'de En-Nesyri ilk kez duble yaptı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon ilk kez bir müsabakada 2 gol attı.
RAMS Başakşehir müsabakası öncesinde sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da 3'er golü bulanan tecrübeli oyuncu, söz konusu 6 golün tamamını farklı müsabakalarda ağlara göndermişti.
27 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir filelerine gönderdiği 2 golle bu sezon ilk kez duble yaptı.
RAMS Başakşehir müsabakası öncesinde sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da 3'er golü bulanan tecrübeli oyuncu, söz konusu 6 golün tamamını farklı müsabakalarda ağlara göndermişti.
27 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir filelerine gönderdiği 2 golle bu sezon ilk kez duble yaptı.