Bodrum'da düzenlenen 'BAYK Güz Trofesi' Yarışları sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından organize edilen "BAYK Güz Trofesi" Yarışları sona erdi.



Dört etaptan oluşan ve ilk ayağı 5-6 Ekim'de gerçekleştirilen yarışların son etabı 14-15 Aralık'ta yapıldı.



Her etabı iki günü kapsayan yarışlara, 19 teknede 160 sporcu katıldı.



Bodrum açıklarında üç sınıfta gerçekleştirilen yarışlarda, yelkenciler farklı hava koşullarında mücadele etti.



Yelken tutkunlarının en iyi dereceyi elde etmek için yelken açtığı organizasyon, Marina Yat Kulübü'ndeki ödül töreniyle tamamlandı.



Genel sıralamada IRC 1'de "X-Man Repacco Sailing Team Vera Sailing", IRC 2'de "Gaia", destek sınıfında ise "Single Star" isimli teknelerin ekibi birincilik kupasını aldı.



BAYK Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bilecen, törende yaptığı konuşmada, keyifli ve heyecanlı yarışların gerçekleştirildiği güzel bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını söyledi.



Gelecek yıl 11-12 Ocak'ta ilk etabı yapılacak BAYK Kış Trofesi Yarışları'na hazırlık olarak değerlendirilen güz trofesine katılan yelkenciler törenin sonunda kupalarıyla fotoğraf çektirdi.



