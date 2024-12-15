Real Betis, deplasmanda on kişi kazandı

İspanya La Liga'nın 18. hafta maçında Real Betis, Villarreal'e konuk oldu. Estadio de la Ceremica Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1'lik skorla kazandı.



Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 32'de Vitor Roque ile 47'de Giovani Lo Celso kaydetti. Villarreal'in tek golünü ise 55'te Alejandro Baena attı.



Real Betis'in oyuncusu Chimy dakika 34'te gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Real Betis, bu galibiyetin ardından puanını 24 yaptı. Villarreal, 26 puanda kaldı.



