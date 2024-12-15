Ba, Dzeko'ya kafa attı! Kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta konuk ekip 10 kişi kaldı.
Edin Dzeko ile Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı.
Hakem Ozan Ergün önce iki oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Edin Dzeko ile Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı.
Hakem Ozan Ergün önce iki oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.