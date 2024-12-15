Ba, Dzeko'ya kafa attı! Kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta Ba, Edin Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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Ba, Dzeko'ya kafa attı! Kırmızı kart gördü.
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15 Aralık 2024 19:51
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta konuk ekip 10 kişi kaldı.

Edin Dzeko ile Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı.

Hakem Ozan Ergün önce iki oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

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