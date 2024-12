Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe , sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 3-1 kazandı.Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun 41. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Başakşehir 59. dakikada Krzysztof Piatek ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 74. dakikada Youssef En-Nesyri ile yeniden öne geçti. Faslı futbolcu, 90. dakikada yine sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı. Maçta başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-1 kazandı.Başakşehir'de Ousseynou Ba 45+1. dakikada rakibine yaptığı hamle sonrası doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, bu galibiyetle moral depoladı. Başakşehir ise 2 maç sonra kaybetti.Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 35'e çıkardı. Başakşehir ise 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Athletic Bilbao maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki mücadelede Athletic Bilbao karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Mert Müldür, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'yi yedek başlattı.İspanyol ekibine karşı 11'de sahaya çıkan oyunculardan Alexander Djiku cezası sebebiyle kadroda bulunmazken, Samet Akaydin ise teknik ekibin kararıyla kadroda yer almadı.Teknik direktör Mourinho, Samet Akaydin-Alexander Djiku ikilisinin yerine Çağlar Söyüncü-Rodrigo Becao tandemiyle mücadeleye başlarken Mert Müldür'ün yerine de Filip Kostic'i sahaya sürdü.Cezası sebebiyle Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyen Fred, RAMS Başakşehir maçıyla 11'e geri dönerken İsmail Yüksek kulübeye geçti.Orta sahadaki isimlerden Dusan Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin'in yerine de Oğuz Aydın'ı 11'e alan Jose Mourinho'nun forvetteki tercihi ise Edin Dzeko oldu.Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, maç kadrosuna alınmadı.Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da takımını yalnız bırakan bir diğer isim oldu.Ayrıca, Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatanın ardından tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin ile Levent Mercan, RAMS Başakşehir maçında teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samet'i korumak için maç kadrosuna almayacağını açıklamıştı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, RAMS Başakşehir karşısında Çağlar Söyüncü-Becao ikilisini sahaya sürerken, genç futbolcu Yusuf Akçiçek'i de maç kadrosuna aldı.Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku ve Samet Akaydin'in yokluğunda bu sezon üçüncü kez Süper Lig'de maç kadrosunda yer aldı.Genç oyuncu, ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan müsabakada son 9 dakikada forma giyerken, Gaziantep FK maçında ise oyuna dahil olmamıştı.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Ligde oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasının 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü, sakatlığı süresince ligde Bellona Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag müsabakalarında takımını yalnız bırakmıştı.Son oynanan Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, 46. dakikada Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olurken, RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 5 maç sonra 11'e döndü.Alexander Djiku ve Samet Akaydin'in yokluğunda Çağlar Söyüncü-Becao ikilisine şans veren teknik direktör Jose Mourinho, iki ismi 6 maç aradan sonra beraber oynattı.Çağlar-Becao ikilisi, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan AZ Alkmaar karşılaşmasında 11'de sahaya çıkmıştı.Bu müsabakanın ardından ligde oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasında Samet Akaydin'le birlikte ilk 11'de forma giyen Çağlar Söyüncü, maçın 12. dakikasında sakatlanıp 5 maçta forma giyememişti.Fenerbahçe, iki ismin birlikte oynadığı son maç olan AZ Alkmaar müsabakasını 3-1 kaybetmişti.Fenerbahçe-RAMS Başakşehir müsabakasında sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu.Athletic Bilbao karşısında alınan skorun ardından yönetime ve takıma tepki gösteren taraftarlar, yoğun yağışa rağmen Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.Maçtan bir saat önce tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertliler, ısınma sırasında futbolcuları tek tek çağırıp destek verirken, takımları için de uzun süre tezahüratta bulundu.Başakşehir karşılaşmanın 2. dakikasında Crespo ile 1-0 öne geçti ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Davidson'un topuk pasıyla sol çaprazda topla buluşan Crespo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.Fenerbahçe, ilk yarı çok baskılı oynadı. Edin Dzeko, Oğuz Aydın ve Szymanki ile ilk 25 dakikada bulduğu etkili pozisyonları gole çeviremedi.Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Szymanski'den pası alan Dzeko, ceza sahası çizgisi üzerinden sağ ayağıyla çok iyi vurdu. Uzak köşeye giden top ağlarla buluştu.Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti. Hırvat kaleci, kariyerinde ilk kez sakatlık yaşadı.Başakşehir 45+1. dakikada 10 kişi kaldı. Edin Dzeko ile Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı. Hakem Ozan Ergün önce iki oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.İlk yarıda başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe devreye 1-0 üstün girdi.Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta Livakovic'in ardından bir sakatlık daha yaşandı. Sarı lacivertli takımda Oğuz Aydın, 53. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Karşılaşmaya devam edemeyen Oğuz Aydın, sağlık ekiplerinin desteğiyle kenara geldi. Oğuz'un yerine Allan Saint Maximin oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, En-Nesyri'nin 74. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Sağ kanatta topu alan Tadic, penaltı noktasına doğru iyi ortaladı. Kale önünde çok iyi yükselen En-Nesyri düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Başakşehir'de Piatek çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Becao'nun hatası sonrası topu alan Polonyalı oyuncu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama top direğin dibinden dışarı gitti.Becao 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Başakşehir'de de Ba, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Fenerbahçe'de Dusan Tadic sağ beke, Mert Müldür sol stopere, En-Nesyri sağ kanada geçti.Fenerbahçe, En-Nesyri'nin kaydettiği golle skoru 3-1 getirdi. Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde En-Nesyri, çok iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Kalan bölümde başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.3. dakikada Deniz Dilmen'in hatalı pasında rakip yarı sahanın ortalarından Amrabat'ın boş kaleye gelişine göndermek istediği vuruşta, top yandan dışarı çıktı.22. dakikada Kostic'in soldan ortasına Dzeko'nun altıpas önünde dokunuşunda, savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden auta gitti.26. dakikada topla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük buluşan Osayi-Samuel, yay üzerinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun gelişine vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın içeri çekerek uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.35. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazda geriden bindiren İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can'ın penaltı noktasının solundan sert şutunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-059. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kemen, kale sahasına hareketlenen Piatek'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gitti: 1-163. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top Maximin'in önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.74. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uzak direğe gönderdiği kafa vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-176. dakikada Başakşehir savunmasının uzun topunda Becao meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ıska geçip topu Piatek'e kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.90. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Kostic kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1: Ülker: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Olguncan: Livakovic (Dk. 32 Ertuğrul Çetin), Osayi-Samuel (Dk. 63 Mert Müldür), Becao, Çağlar Söyüncü, Kostic, Fred, Amrabat (Dk. 63 En-Nesyri), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Tadic), Szymanski, Oğuz Aydın (Dk. 55 Saint-Maximin), Dzeko: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Dk. 87 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 46 Hamza Güreler), Kemen, Crespo, Davidson (Dk. 87 Szysz), Piatek: Dk. 42 Dzeko, Dk. 74 ve 90 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 59 Piatek (RAMS Başakşehir): Dk. 45+1 Ba (RAMS Başakşehir): Dk. 40 Berat Özdemir, Dk. 45 Opoku, 45+4 Deniz Türüç, Dk. 62 Crespo, Dk. 66 Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Amrabat (Fenerbahçe)