Fenerbahçe'nin suskunluğunu Dzeko bozdu

Fenerbahçe'nin 2 maçlık suskunluğunu Boşnak oyuncu Edin Dzeko bozdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin suskunluğunu Dzeko bozdu
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15 Aralık 2024 23:33
Fenerbahçe'nin resmi maçlarda 2 maçlık suskunluğunu Edin Dzeko bozdu.

Ligde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao karşısında gol bulamayan sarı-lacivertliler, 2 maçın ardından ilk golünü tecrübeli golcüsüyle kaydetti.

Söz konusu 2 maçtan önceki son karşılaşmada Gaziantep FK karşısında 3 gol bulan sarı-lacivertlilerde son golü de yine Edin Dzeko rakip filelere bırakmıştı.

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