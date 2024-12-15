Leipzig evinde Frankfurt'a karşı hata yapmadı

Leipzig ile Eintracht Frankfurt'un karşılaştığı mücadelede kazanan, 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Leipzig evinde Frankfurt'a karşı hata yapmadı
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15 Aralık 2024 23:23
Son güncelleme 15 Aralık 2024 23:26
Bundesliga'nın 14. haftasında Leipzig ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Leipzig 2-1'lik skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan Leipzig, 19. dakikada Benjamin Sesko ile öne geçerken 40. dakikada Nathaniel Brown maçt eşitliği sağladı.

İlk yarısı 1-1 biten mücadelede 51. dakikada Luis Openda ev sahibini bir kez daha öne geçirdi.

Mücadelede, Eintracht Frankfurt forması giyen Milli futbolcumuz Can Uzun 85 dakika sahada kaldı ve bir asistle oynadı.

LEIPZIG, FRANKFURT'A GEÇİT VERMİYOR

Frankfurt ile oynadığı son on resmi maçın sadece birini kaybeden Leipzig (6G 3B), tek mağlubiyetini son Bundesliga karşılaşmasında almıştı.

Bu galibiyet ile 4. sıradaki yerini koruyarak puanını 27'ye çıkaran Leipzig, 3. sırada bulunan Eintracht Frankfurt ile puanını eşitledi.

Leipzig bir sonraki hafta lider Bayern Münih'e konuk olurken Frankfurt evinde Mainz ile karşı karşıya gelecek.

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