Kaloğlu: "Kazanmaya geldik, üzgünüz."

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Futbol sonuç oyunu bugün gol atamadık. Üzgünüz." dedi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kaloğlu: 'Kazanmaya geldik, üzgünüz.'
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15 Aralık 2024 19:10
Son güncelleme 15 Aralık 2024 19:12
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

 Kaloğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Antalyaspor'u tebrik ederek başladı.

Antalya'ya kazanmaya geldiklerini belirten Kaloğlu, karşılaşmaya ciddi eksikliklerle çıktıklarını ve bu eksikleri sahada hissettiklerini söyledi.

Rakibe iyi çalıştıklarını dile getiren Kaloğlu, rakibi merkezde oynamaya zorladıklarını ve bunda da başarılı olduklarını kaydetti.

Kazandıkları toplarla iyi hücumlar yaptıklarını anlatan Kaloğlu, "İlk yarıyı 3-0 tamamlayabilirdik. Final paslarını da yapamadık. Şanssız bir gol yedik. Moralimiz bozuldu. İkinci yarıya da coşkulu başladık. Pozisyonlarımızı neticelendiremedik. Futbol sonuç oyunu, bugün gol atamadık. Üzgünüz. Lig devam ediyor. İyi bir takımız, daha iyi olacağız." diye konuştu.

Kaloğlu, eksik oyuncuların takıma katılmasıyla daha güçleneceklerini ifade ederek, zor maçlar oynadıklarını ancak ligi iyi bir noktada bitireceklerine inandığını sözlerine ekledi.

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