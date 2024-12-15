Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 3 maç geride kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde hafta, pazartesi günü oynanacak Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 29-34
Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor: 43-34
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 26-29
Ligde hafta, pazartesi günü oynanacak Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 29-34
Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor: 43-34
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 26-29