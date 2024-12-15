Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 3 maç geride kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına 3 karşılaşmayla devam edildi.

Haber; AA
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 3 maç geride kaldı
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15 Aralık 2024 22:02
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına 3 maçla devam edildi.

Ligde hafta, pazartesi günü oynanacak Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 29-34

Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor: 43-34

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 26-29

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