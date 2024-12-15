Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erokspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 51. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.
5 haftalık yenilmezlik serisi biten lig ikincisi Kocaelispor, 32 puanda kaldı. Erokspor ise 5 maç sonra kazandı ve puanını 21'e çıkararak küme düşme hattından kurtuldu.
Kocaelispor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Erokspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 51. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.
5 haftalık yenilmezlik serisi biten lig ikincisi Kocaelispor, 32 puanda kaldı. Erokspor ise 5 maç sonra kazandı ve puanını 21'e çıkararak küme düşme hattından kurtuldu.
Kocaelispor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Erokspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.