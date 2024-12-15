Erokspor'dan ligin zirvesine müdahale

Esenler Erokspor, 5 haftadır kaybetmeyen lig ikincisi Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erokspor'dan ligin zirvesine müdahale
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15 Aralık 2024 21:03
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erokspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 51. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.

5 haftalık yenilmezlik serisi biten lig ikincisi Kocaelispor, 32 puanda kaldı. Erokspor ise 5 maç sonra kazandı ve puanını 21'e çıkararak küme düşme hattından kurtuldu.

Kocaelispor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Erokspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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