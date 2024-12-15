Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri'yi zorlu maçta mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-83'lük skorla mağlup etti.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Hasan Ok, Melikşah Mercan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 11, Dangerfield 21, Doğa Adıcan , Meltem Avcı 6, Şuğranur Hatice Sönmez, Powers 23, Diallo 4, Fall 18
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 17, Wheeler 16, Rojin Yolcu, Merve Arı 2, Merve Uygül, Elif Çayır, Sevgi Tonguç, Wallace 20, İlayda Güner 6, Nared 18, Serfa 13
1. Periyot: 14-26
Devre: 36-44
3. Periyot: 55-69
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Hasan Ok, Melikşah Mercan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 11, Dangerfield 21, Doğa Adıcan , Meltem Avcı 6, Şuğranur Hatice Sönmez, Powers 23, Diallo 4, Fall 18
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 17, Wheeler 16, Rojin Yolcu, Merve Arı 2, Merve Uygül, Elif Çayır, Sevgi Tonguç, Wallace 20, İlayda Güner 6, Nared 18, Serfa 13
1. Periyot: 14-26
Devre: 36-44
3. Periyot: 55-69