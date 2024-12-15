Mehmet Altıparmak: "Baştan sona üstündük"

E.Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, takımının baştan sona üstün olduğu maçı kazandığını belirterek, geceyi güzel bir şekilde bitirdiklerini belirtti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mehmet Altıparmak: 'Baştan sona üstündük'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 22:46
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenen Esenler Erokspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, hak edenin kazandığı bir karşılaşma olduğunu söyledi.
Altıparmak, mümkün olduğunca hücum oynamaya çalıştıklarını belirterek, "Bir oyun sistemi oturttuk, bunu gittiğimiz her yerde oynamaya çalışıyoruz. Kocaelispor lider, Bandırmaspor'un da puan kaybetmesiyle bizim maçta kazandıklarında 3 puan gibi farkla öne geçeceklerdi. Atmosferi ve ne oynayacaklarını iyi biliyorduk. Biz düşündüğümüz her şeyi sahada yaptık. Bugün belki maç 2-0 oldu ama daha farklı kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Maçı neredeyse pozisyon vermeden tamamladıklarını anlatan Altıparmak, "Bizim adımıza çok güzel bir gece oldu, baştan sona üstün olduğumuz karşılaşmayı kazandık. Kocaelispor çok büyük camia, çok önemli oyuncuları ve hocası var. Bu tür kazalar muhakkak olur ama Kocaelispor'un çok çabuk bunu atlatacağına inanlardanım." ifadelerini kullandı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery