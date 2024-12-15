Mehmet Altıparmak: 'Baştan sona üstündük'

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenen Esenler Erokspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, hak edenin kazandığı bir karşılaşma olduğunu söyledi.
Altıparmak, mümkün olduğunca hücum oynamaya çalıştıklarını belirterek, "Bir oyun sistemi oturttuk, bunu gittiğimiz her yerde oynamaya çalışıyoruz. Kocaelispor lider, Bandırmaspor'un da puan kaybetmesiyle bizim maçta kazandıklarında 3 puan gibi farkla öne geçeceklerdi. Atmosferi ve ne oynayacaklarını iyi biliyorduk. Biz düşündüğümüz her şeyi sahada yaptık. Bugün belki maç 2-0 oldu ama daha farklı kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Maçı neredeyse pozisyon vermeden tamamladıklarını anlatan Altıparmak, "Bizim adımıza çok güzel bir gece oldu, baştan sona üstün olduğumuz karşılaşmayı kazandık. Kocaelispor çok büyük camia, çok önemli oyuncuları ve hocası var. Bu tür kazalar muhakkak olur ama Kocaelispor'un çok çabuk bunu atlatacağına inanlardanım." ifadelerini kullandı.
Maçı neredeyse pozisyon vermeden tamamladıklarını anlatan Altıparmak, "Bizim adımıza çok güzel bir gece oldu, baştan sona üstün olduğumuz karşılaşmayı kazandık. Kocaelispor çok büyük camia, çok önemli oyuncuları ve hocası var. Bu tür kazalar muhakkak olur ama Kocaelispor'un çok çabuk bunu atlatacağına inanlardanım." ifadelerini kullandı.