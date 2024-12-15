Zorlu mücadelede Galatasaray karşısında kazanan Kuzeyboru

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zorlu mücadelede Galatasaray karşısında kazanan Kuzeyboru
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15 Aralık 2024 20:10
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Sadettin Deneri, Umut Maden

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Britt, Timmerman, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)

Setler: 21-25, 25-19, 25-21, 18-25, 15-13

Süre: 137 dakika (36, 28, 26, 29, 18 )

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