Zorlu mücadelede Galatasaray karşısında kazanan Kuzeyboru

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2'lik skorla mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Sadettin Deneri, Umut Maden
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Britt, Timmerman, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)
Setler: 21-25, 25-19, 25-21, 18-25, 15-13
Süre: 137 dakika (36, 28, 26, 29, 18 )
Salon: Aksaray
Hakemler: Sadettin Deneri, Umut Maden
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Britt, Timmerman, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)
Setler: 21-25, 25-19, 25-21, 18-25, 15-13
Süre: 137 dakika (36, 28, 26, 29, 18 )