Hull City, Acun Ilıcalı ile ilk kez mağlup

İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City ile Preston North End karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Preston, 1-0'lık skorla kazandı.
Preston'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Cameron Archer attı.
3 galibiyetlik serisi sona eren Hull City, 32 puanda kaldı. Preston ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 41 puana yükseldi.
Hull City, gelecek hafta Derby County'e konuk olacak. Preston ise Huddersfield'ı ağırlayacak.
Preston'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Cameron Archer attı.
3 galibiyetlik serisi sona eren Hull City, 32 puanda kaldı. Preston ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 41 puana yükseldi.
Hull City, gelecek hafta Derby County'e konuk olacak. Preston ise Huddersfield'ı ağırlayacak.