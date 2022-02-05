Hull City, Acun Ilıcalı ile ilk kez mağlup

Preston'a 1-0 kaybeden Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması sonrası ilk kez mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hull City, Acun Ilıcalı ile ilk kez mağlup
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05 Şubat 2022 20:01
İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City ile Preston North End karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Preston, 1-0'lık skorla kazandı.

Preston'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Cameron Archer attı.

3 galibiyetlik serisi sona eren Hull City, 32 puanda kaldı. Preston ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 41 puana yükseldi.

Hull City, gelecek hafta Derby County'e konuk olacak. Preston ise Huddersfield'ı ağırlayacak.

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