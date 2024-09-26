Hull City açıkladı: Joao Pedro

Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Hull City açıkladı: Joao Pedro
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26 Eylül 2024 14:09
Son güncelleme 26 Eylül 2024 14:14
Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 Milyon euroya transfer olmuştu.

Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.

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