Hulk'a Flamengo ve Mineiro teklif yaptı

Hulk'a talip olan takımlara Flamengo da eklendi. Flamengolu yöneticiler Hulk için resmi teklif yaptı. Brezilyalı oyuncuya ayrıca Atletico Mineiro'nun da teklif yaptığı öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hulk'a Flamengo ve Mineiro teklif yaptı
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26 Ocak 2021 02:54
Beşiktaş'ın sözleşme teklifi yapıp beklemeye geçtiği Hulk'a ülkesi Brezilya'dan 2 kulübün talip olduğu yazıldı.

Brezilya basınının manşetlerine çıkan haberlere göre ülkenin ekonomik gücü en yüksek kulüplerden Flamengo'nun Hulk'a resmi teklif yaptığı kaydedildi. Beşiktaş ile birlikte Hulk'a resmi teklif yapan ikinci kulüp olan Flamengo'nun transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği kaydedildi.

Öte yandan Hulk'un transferini isteyen bir diğer Brezilya kulübünün ise Atletico Mineiro olduğu ifade edildi.

AVRUPA'DA 4 TALİPLİ VAR

Beşiktaş ile birlikte Hulk'a Avrupa'da talip olan 3 ekibin deha olduğu konuşuluyor. Bu kulüpler arasında Fransa'dan St. Etienne, Rusya'dan eski kulübü Zenit ile Portekiz'den eski kulübü Porto olduğu biliniyor.

 



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