Howard: "Simmons'ın gördüğü muamele hiç hoş değil"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, eski takım arkadaşı Ben Simmons'ın Philadelphia'da gördüğü muameleden memnun olmadığını söyledi.



Philadelphia 76ers'ın 2021 playoffları'nda Atlanta Hawks'a karşı ikinci turda elenmesinin ardından, Philly taraftarları suçu çoğunlukla Simmons'a yüklemişti. Özellikle birçok kişi, bu mağlubiyetin en büyük sebeplerinden biri olarak, Avustralyalı oyuncunun boş smaç pozisyonunda serbest atış kullanmaktan korktuğu için pas vermesini göstermişti.



O dönemde 76ers forması giyen Howard, yakın zamanda Simmons'ın Philadelphia taraftarlarından gördüğü muamele hakkında konuştu ve takımın kaybetmesinin sadece Simmons'ın hatası olmadığını iddia etti:



"Takım içinde olup bitenlerin kamuoyuna açıklanması gerektiği gerçeği hiç hoşuma gitmedi. Ben sık sık onun yanındaydım. Kendisi en yakın arkadaşlarımdan biridir. Bu yüzden onun hakkında tüm bu söylenenleri duyduğuma üzülmüştüm.



Ona 'Herkese açık bir şekilde söylemek yerine, kapalı kapılar ardındaki kişiye hitap edin. O zaman o kadar kötü gözükmez.' demiştim.



Hawks ile oynadığımızda ve kaybettiğimizde, o pozisyonda aslında Ben'e kızmıştım. Smacı vurmasını ve çemberi sökmesini istemiştim. Lakin bunu yapmadı ama o seriyi kaybetmemiz sadece onun hatası değildi. Yani sadece onu suçlayamayız."



