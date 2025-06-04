Houston Rockets, Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun geleceğine dair gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. The Athletic'ten Kelly Iko'ya göre, Antetokounmpo hâlâ Houston'ın hedefinde yer alıyor.Ancak yıldız ismin gerçekten takasa açık olup olmadığı konusundaki belirsizlik son günlerde artmış durumda.Bucks, 2025 NBA Playoffları'nın ilk turunda Indiana Pacers'a elenerek sezonu 48–34'lük dereceyle kapattı. Aralık ayında kazandıkları NBA Cup'a rağmen sezon genelinde beklentilerin altında kaldılar. Khris Middleton'ın sezon içinde Washington'a gönderilmesi, kulübün yeniden yapılanmaya gideceği sinyalini vermişti.Marc Stein'in aktardığına göre Milwaukee, Giannis'i merkezde tutarak bir geçiş sezonu planlıyor olabilir. Bu stratejik değişim, Antetokounmpo'nun geleceğine dair spekülasyonları artırıyor.2026–27 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi devam eden ve 2027–28 için oyuncu opsiyonuna sahip olan Giannis, bu sezon 30.4 sayı, 11.9 ribaunt ve 6.5 asist ortalamaları yakaladı (%60.1 şut yüzdesi).Houston ise normal sezonu 52–30 ile tamamlayarak Southwest Division'ı lider bitirdi ve 2020'den bu yana ilk kez playofflara kaldı. Golden State'e ilk turda elenseler de Ime Udoka yönetiminde gösterilen gelişim dikkat çekti.Rockets; Jalen Green, Alperen Şengün, Jabari Smith Jr., Fred VanVleet ve Amen Thompson'dan oluşan genç çekirdeğiyle, hem derin bir kadroya hem de önemli draft haklarına sahip. Bu da onları Giannis için güçlü bir teklif yapabilecek az sayıdaki takımdan biri haline getiriyor.Toronto Raptors'ın da Antetokounmpo için devrede olduğu ve oyuncuyla karşılıklı bir ilgi bulunduğu bildiriliyor. NBA yöneticileri, Milwaukee'nin bu yaz ciddi takas görüşmelerine açık olup olmayacağını merakla izlemeye devam ediyor.