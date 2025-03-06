NBA'in eski oyuncularından Robert Horry, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in, Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander kadar faul düdüğü alması durumunda "tartışmasız MVP" olacağını söyledi.



James, yine olağanüstü bir sezon geçirirken, Horry ise kendisinin MVP ödülünü hak ettiğine inanıyor.



Spectrum Sportsnet'e konuşan Horry, James'in Gilgeous-Alexander gibi faul düdükleri alması halinde MVP tartışmasının çoktan kapanmış olacağını iddia etti:



"Eğer LeBron James, Shai Gilgeous-Alexander'ın aldığı düdükleri alsaydı, maç başına 30+ sayı ortalaması tuttururdu ve kimin MVP olduğu konusunda hiçbir soru işareti olmazdı. Çünkü fiziksel olarak çok daha güçlü ve üstün biri."



Horry, NBA'in herhangi bir oyuncuya ayrıcalık tanımak istemediğini düşündüğünü de ekledi:



"MVP olmalı çünkü ortaya koyduğu performans bu seviyede. Belki biraz taraflı konuşuyorum ama oturup izlediğimde görüyorum ki eğer lig, şu an itibarıyla MVP'yi ona vermezse büyük bir hata yapmış olur."



Los Angeles Lakers, 39 galibiyet ve 21 mağlubiyetlik saygın bir dereceye sahip olsa da, 50 galibiyet ve 11 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Oklahoma City Thunder'ın oldukça gerisinde bulunuyor.



Bu sezon James, maç başına 24.9 sayı, 8.0 ribaund, 8.5 asist, 0.9 top çalma ve 0.6 blok ortalamalarıyla oynuyor ve maç başına 4.6 serbest atış kullanıyor.



Öte yandan, Gilgeous-Alexander, maç başına 9.0 serbest atış denemesiyle NBA'de bu alanda ikinci sırada yer alıyor ve yine karşılaşma başına 20.4 potaya gidişle lig lideri konumunda.



