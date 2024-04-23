Charlotte Hornets'ın, boştaki başantrenörlük pozisyonu için eski NBA oyuncusu JJ Redick ile görüşme yaptığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Redick'in geçtiğimiz yaz Toronto Raptors'ta boşa çıkan pozisyon için de röportaj yaptığını ancak sonunda işin Darko Rajakovic'e verildiğini belirtmişti.



Redick, Duke Üniversitesi'ndeki olağanüstü kariyerinin ardından 15 yıl NBA'de oynadı ve bu süreçte 12,8 sayı ortalaması yakalayarak, ligin tüm zamanlarda üçlük sıralamasında 20. sırada yer aldı (1950).



Eski oyuncu, emekli olmasının ardından Kasım 2021'de ESPN'e canlı yayın analisti olarak katılmıştı.



Steve Clifford'ın 2023-24 sezonunun sonunda görevinden ayrılması sonrası Charlotte, Redick'in dışında Denver Nuggets'tan David Adelman, Boston Celtics'ten Charles Lee, G League takımı Stockton Kings'ten Lindsey Harding ve eski Vanderbilt Üniversitesi koçu Jerry Stackhouse ile de görüşmeler yapmıştı.





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