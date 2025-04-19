Holstein Kiel, Leipzig'ten puanı aldı!

Bundesliga'nın 30. haftasında Leipzig ile Holstein Kiel karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Holstein Kiel'in golü 44. dakikada Shuto Machino'dan gelirken, Leipzig beraberliği 74. dakikada Benjamin Sesko'nun penaltı golüyle sağladı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Leipzig, ligde üst üste 3. maçından da mağlubiyet almadan ayrılarak puanını 49'a yükseltti.
Holstein Kiel ise galibiyet hasretini 6 maça çıkararak 19 puanla haftayı noktaladı ve lige son sırada bulunuyor.
Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Holstein Kiel'in golü 44. dakikada Shuto Machino'dan gelirken, Leipzig beraberliği 74. dakikada Benjamin Sesko'nun penaltı golüyle sağladı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Leipzig, ligde üst üste 3. maçından da mağlubiyet almadan ayrılarak puanını 49'a yükseltti.
Holstein Kiel ise galibiyet hasretini 6 maça çıkararak 19 puanla haftayı noktaladı ve lige son sırada bulunuyor.