Hollanda'da zirve Ajax'ın!

Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında RKC Waalwijk ile Ajax karşı karşıya geldi. Mandemakers'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 4-1'lik skorla kazandı.



Ajax, 22. dakikada Steven Berghuis ile öne geçti. RKC, 40. dakikada Pelle Clement ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Berghuis, 53. dakikada ikinci kez sahneye çıkıp Ajax'ı öne geçirdi. Brian Brobbey, 62 ve 81. dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi.



Ajax, üst üste 3. galibiyetini alarak 28 puanla liderliğini korudu. RKC Waalwijk ise 14 puanda kaldı.



Ajax, gelecek hafta PSV'yi konuk edecek. Waalwijk ise Twente deplasmanına gidecek.





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