Hill, ABD Takımı'na alınmayan Brown'ın eleştirisine yanıt verdi

ABD Milli basketbol takımı genel menajeri Grant Hill, kadroya Derrick White'ın seçilmesi üzerine Jaylen Brown'ın yaptığı eleştiriye yönelik açıklamalarda bulundu.

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Hill, ABD Takımı'na alınmayan Brown'ın eleştirisine yanıt verdi
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11 Temmuz 2024 11:56
ABD Milli basketbol takımı genel menajeri Grant Hill, kadroya Derrick White'ın seçilmesi üzerine Jaylen Brown'ın yaptığı eleştiriye yönelik açıklamalarda bulundu.

Hill, ABD'nin Olimpiyat kadrosundan ayrılan Kawhi Leonard'ın yerini White ile doldurma kararına değindi. Daha önce, kadro kesinleşmeden önce takımdan herhangi birinin ayrılması durumunda yerine White'ın geçeceğine dair raporlar yer almış olsa da, bu duyuru Brown tarafından imalı eleştirilerle karşılandı.

White'ın seçildiği açıklandıktan sonra Brown, birkaç emoji tweetlemesinin ardından, Nike'ın ABD Takımına sponsorluğuna bir gönderme olarak, "böyle mi olacak?" şeklinde bir tweet daha yolladı.

Hill, Brown'ın bu eleştirisi üzerine şu açıklamaları yaptı:

"Toplam 12 yer var ve bir takım kurmak durumundasınız. Ve en zor şeylerden biri de, normal sezon ve playofflar boyunca izlemeyi sabırsızlıkla beklediğim, hayranı olduğum oyuncuları kadronun dışında bırakmak oluyor. Ama ben birbirini tamamlayan oyunculardan oluşan ve başarılı olmamız adına bize en iyi fırsatı sağlayacak bir kadro kurmakla mükellefim.

Ortaya her ne teori atılırsa atılsın, bu durum tamamen bundan ibaret. Ve bu benim sorumluluğum. İnsanlara takımda olmadıklarını söylemek de oldukça zor bir iş. Ben kazanmaya uğraşıyorum ve bunun için bize kazanma şansı verecek doğru parçaları bir araya getirmeye çalışıyorum."

Brown, ABD Takımı adına daha önce 2019 Dünya Kupası'nda ve 2014 U18 Amerika Şampiyonası'nda forma giymişti.

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