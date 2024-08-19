Hikmet Karaman: 'Türkiye'nin en iyisi Rafa Silva'

Teknik direktör Hikmet Karaman, Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki oyununu Orta Nokta'da değerlendirdi.
İşte o yorumlar...
"HOLLANDA EKOLÜ"
"Bazen teknik adamlar şunu düşünebiliyor. 2-1, bir maçı göreyim diyor 5-10 dakika. Daha sonra değişiklikleri yaparım diyor ama Hollanda ekolü... Hollanda Milli Takım hocası da hemen 1-1'ken iki oyuncu oyuna attı ve maçı çevirdi. Dolayısıyla Beşiktaş-Antalyaspor maçında da bunu gördük. Samsun'da da gördük. 2-0'ken oyunu kontrol etmesi, değişiklikleri yapması...
Veya Göztepe-Fenerbahçe maçında 2-0'ken, evet iyi oynayan bir Fenerbahçe var, oyuna hakim olan bir Fenerbahçe var. Mourinho belki 3. golü bekliyordu ama maç 2-2 bitti. Aslında bunlar teknik adam için çok önemli bir ipuçları, kendi geliştirme adına.
"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ RAFA"
Müthiş bir maç seyrettik. Şimdi tabii herkes Immobile'den bahsediyor. Rafa Silva müthiş bir oyuncu. Şu anda 'Türkiye'nin en iyi orta sahası kim?' deseler bana 'Rafa' derim. Tartışmasız söylerim. Ama bununla birlikte orta sahada oynayan Musrati... Avrupa Şampiyonası'nın en iyi orta sahası Rodri seçildi değil mi? Şimdi Musrati belki fantastik hareketlerle gözükmüyor ama o kadar çabuk oynuyor, geçişi o kadar çabuk yapıyor ki... Rakip defansı öldüren paslar atıyor.
Mesela devre arası 8-10 kişi vardı. Herkes farklı isimler konuşuyordu. 'Hayır, durun' dedim. 'İkinci yarı izleyin bakın. Bu oyuncuyu izleyin' dedim. Nitekim o attığı pas defansı öldürdü, karşı karşıya bıraktı.
"BEŞİKTAŞ İÇİN MÜTHİŞ BİR KAZANÇ"
Mesela, İtalya Avrupa Şampiyonu olduğunda Immobile sağ tarafta oynuyordu ve sağdan ikinci santrfor oluyordu. Dikkat et girdiği pozisyonlar hep direkt 9 numara bölgesinde değil de hafif sağ çaprazdan koşularını yapıp hem gol vuruşu yapıyor hem de o alanda tehlikeli oluyor. Dolayısıyla bu Beşiktaş için müthiş bir kazanç.
Bununla birlikte Semih'in oynadıkça, kendini geliştirdikçe ve teknik adamın ona katkısıyla farklı bir pozisyon çizebilir. Mesela İtalyan Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'nda seyrettik. 3 numaraları vardı. Dörtlü gibi oynuyorlardı ama 3 numaranın önünde oynayan oyuncu 2. santrfor oluyordu. 3 numara sol açık gibi oynuyordu. Mesela zaman geçtikçe belki bunları da yapacak."
İşte o yorumlar...
"HOLLANDA EKOLÜ"
"Bazen teknik adamlar şunu düşünebiliyor. 2-1, bir maçı göreyim diyor 5-10 dakika. Daha sonra değişiklikleri yaparım diyor ama Hollanda ekolü... Hollanda Milli Takım hocası da hemen 1-1'ken iki oyuncu oyuna attı ve maçı çevirdi. Dolayısıyla Beşiktaş-Antalyaspor maçında da bunu gördük. Samsun'da da gördük. 2-0'ken oyunu kontrol etmesi, değişiklikleri yapması...
Veya Göztepe-Fenerbahçe maçında 2-0'ken, evet iyi oynayan bir Fenerbahçe var, oyuna hakim olan bir Fenerbahçe var. Mourinho belki 3. golü bekliyordu ama maç 2-2 bitti. Aslında bunlar teknik adam için çok önemli bir ipuçları, kendi geliştirme adına.
"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ RAFA"
Müthiş bir maç seyrettik. Şimdi tabii herkes Immobile'den bahsediyor. Rafa Silva müthiş bir oyuncu. Şu anda 'Türkiye'nin en iyi orta sahası kim?' deseler bana 'Rafa' derim. Tartışmasız söylerim. Ama bununla birlikte orta sahada oynayan Musrati... Avrupa Şampiyonası'nın en iyi orta sahası Rodri seçildi değil mi? Şimdi Musrati belki fantastik hareketlerle gözükmüyor ama o kadar çabuk oynuyor, geçişi o kadar çabuk yapıyor ki... Rakip defansı öldüren paslar atıyor.
Mesela devre arası 8-10 kişi vardı. Herkes farklı isimler konuşuyordu. 'Hayır, durun' dedim. 'İkinci yarı izleyin bakın. Bu oyuncuyu izleyin' dedim. Nitekim o attığı pas defansı öldürdü, karşı karşıya bıraktı.
"BEŞİKTAŞ İÇİN MÜTHİŞ BİR KAZANÇ"
Mesela, İtalya Avrupa Şampiyonu olduğunda Immobile sağ tarafta oynuyordu ve sağdan ikinci santrfor oluyordu. Dikkat et girdiği pozisyonlar hep direkt 9 numara bölgesinde değil de hafif sağ çaprazdan koşularını yapıp hem gol vuruşu yapıyor hem de o alanda tehlikeli oluyor. Dolayısıyla bu Beşiktaş için müthiş bir kazanç.
Bununla birlikte Semih'in oynadıkça, kendini geliştirdikçe ve teknik adamın ona katkısıyla farklı bir pozisyon çizebilir. Mesela İtalyan Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'nda seyrettik. 3 numaraları vardı. Dörtlü gibi oynuyorlardı ama 3 numaranın önünde oynayan oyuncu 2. santrfor oluyordu. 3 numara sol açık gibi oynuyordu. Mesela zaman geçtikçe belki bunları da yapacak."