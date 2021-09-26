Hikmet Karaman: 'Skoru koruyabilsek farklı olurdu'

Süper Ligin 7. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmada öne geçtiklerini ancak skoru koruyamadıklarını söyledi.



Zor bir karşılaşma olduğunu vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:



"Maçtan önce rakibimizin ligdeki sıralaması ve bizim de farklı bir skorla galip geldiğimiz maçtan sonra buradaki karşılaşma stratejik anlamda, zihinsel anlamda zor bir karşılaşma. Çünkü Giresunspor takımı bundan önceki oynadığı maçlarda da zaman zaman oynadığı ve vermiş olduğu mücadelenin karşılığını alamamış. Golü bulduk ama golden sonra taçtan golü yedik. Skoru orada koruyabilsek ilerleyen dakikalarda daha farklı bir durum olacaktı."



Karaman, golü bulmasının Giresunspor'un motivasyonunu hem yükselttiğini hem de daha tempolu oynamaya yönlendirdiğini belirterek, "İkinci yarıda karşılıklı ataklar var. İki takımın da pozisyonları var. Biz Uğur hamlesiyle rakibimizin ikinci yarıda iyi başladığı oyunu kestik. Özellikle Fernandes'in kullandığı iki yan top var. Biri Yasir'in pozisyonu, diğeri Dimitri'nin. Çok net kafa vuruşu pozisyonları. Bu tip maçlarda bu tip pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Rakibimizin de birkaç pozisyonu var." ifadelerini kullandı.



Son iki deplasmandan 4 puan almayı başardıklarına işaret eden Karaman, "Hatay deplasmanı, içeride oynadığımız Galatasaray ve Giresun deplasmanı. Yani 3 maçın iki deplasmanından 4 puan alarak çıktık. Bizimle birlikte oynanan 5 maçta 11 puan alan bir takım var. Bu istatistiği devam ettirdiğimizde iyi şeyler görebiliriz. Ama oynadığımız bu tür maçlardan da ders almamız gerekiyor. Giresunspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.



