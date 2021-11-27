Hikmet Karaman: "Pozisyonları bitiremedik"

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın genel itibariyle beraberliğe yakın bir maç gibi göründüğünü söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman: 'Pozisyonları bitiremedik'
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27 Kasım 2021 19:31
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Rize'de kaybetme düşünceleri olmadığını, en azından bir puan için geldikleri maçta kaybetmelerinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Oyunun ilk yarısını iyi oynadıklarına dikkat çeken Karaman, şunları kaydetti: "İlk yarıda karşılıklı ataklar vardı ama son vuruşlarda biraz daha iyi dripling yapmalıydık. Rakibe oranla pozisyon üstünlüğü bizde. İkinci yarının başında ise faul ve sonrasında hakemin elektronik cihazının bozulması ile 4-5 dakika dışarıda durması bizi oyunun içerisinde eşleşmede düşürdü. Selim'in kafa vuruşunda kendini boşa çıkardı. Mustafa'ya hafif temas ile boşa çıkararak attığı golde hatalı durduk. Rakibi iyi kontrol edemedik. Ardından kontratak pozisyonu verdik. Arka alanda özellikle sol tarafta Rizespor'un çıktığı pozisyonlar etkili oldu. Genelinde sağdan soldan orta pozisyonlarımız vardı ama bitiremedik. Maçın geneline bakıldığında beraberliğe yakın bir maç gibi göründü. Rizespor'a bundan sonra başarılar diliyorum."


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