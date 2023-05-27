Hertha Berlin'den galibiyetle veda

Bundesliga'nın son haftasında Wolfsburg, evinde lig sonuncusu Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya gitme şansını Leverkusen'e kaptırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hertha Berlin'den galibiyetle veda
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27 Mayıs 2023 18:50
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 18:59
 

Bundesliga'nın son haftasında Wolfsburg, evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Hertha Berlin'i konuk etti.

Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Wolfsburg'un golü 2. dakikada Jakub Kaminski'den geldi. Hertha Berlin'e galibiyeti getiren goller ise 55. dakikada Ibrahim Maza ve 68. dakikada Marco Richter'den geldi.

Galip gelmesi halinde 52 puanla Avrupa potasına girme hakkı kazancak Wolfsburg, aldığı mağlubiyetle birlikte 49 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

Lige veda eden Hertha Berlin ise puanını 29'a çıkardı.



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