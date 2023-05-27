



Bundesliga'nın son haftasında Wolfsburg, evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Hertha Berlin'i konuk etti.



Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.



Wolfsburg'un golü 2. dakikada Jakub Kaminski'den geldi. Hertha Berlin'e galibiyeti getiren goller ise 55. dakikada Ibrahim Maza ve 68. dakikada Marco Richter'den geldi.



Galip gelmesi halinde 52 puanla Avrupa potasına girme hakkı kazancak Wolfsburg, aldığı mağlubiyetle birlikte 49 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.



Lige veda eden Hertha Berlin ise puanını 29'a çıkardı.







