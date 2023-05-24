Miami Heat guardı Tyler Herro'ya temassız antrenman yapması için onay verildiği, ancak bu sezon parkelere dönmesinin pek olası gözükmediği belirtildi.



Herro, playoffların ilk turunun 1. maçında sağ elini kırmış ve ameliyat olduğunda, en az altı hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklanmıştı.



Miami Herald'dan Anthony Chiang, o sırada Heat'in NBA Finallerine yükselmesi halinde Herro'nun geri dönme olasılığını göz ardı etmediğini duyurmuş olsa da, takıma yakın olan bazı kişilerin bunu pek olası görmediğini aktardı.



Herro, normal sezonu maç başına 20.1 sayı ile Heat'in en skorer üçüncü ismi olarak kapatmıştı.



