Hentbolda İzmir BB, Maccabi'yi farklı geçti

EHF Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Maccabi Arazim'i 27-20 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda İzmir BB, Maccabi'yi farklı geçti
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07 Ocak 2023 18:47
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Arazim'i 27-20 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ocak Cumartesi günü İsrail'de oynanacak.

Salon: Celal Atik

Hakemler: Metodija Ilievski, Mihajlo Ilievski (Kuzey Makedonya)

İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu (Halime İslamoğlu), Yasemin Özgür 4, Yeliz Özel 6, Burcu Dindar 1, Tuğba Diker 1, Ece Sözmen 3, Sibel Kıcıroğlu 4, İlayda Baktır, Sude Naz Dağ, Zeynep Dilay Öztürk, Sude Güngör, Anastasiia Savaş 1, Büşra Işıkhan 3, Ecem Birben 4, Esra Söğüt

Maccabi Arazim: Nikitsina, Campa 1, Ulzari 6, Benodiz 1, Tsivion, Akler 6, Pasha, Levinkind 2, Khavronina 1, Tasic 2 Lubianaia 1, Zilinskaite, Teplitsky

Devre: 13-10

İki dakika cezası alanlar: Yeliz Özel, Burcu Dindar, Ece Sözmen, İlayda Baktır, Yasemin Özgür (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Campa (2), Zilinskaite, Akler, Teplitsky (2) (Maccabi Arazim)

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