Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin yeni ekibi Odunpazarı'nın hedefi ilk dört

Geçen sezonu namağlup tamamlayarak tarihinde ilk kez HentbolKadınlar Süper Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Odunpazarı, play-off'ta yer almak istiyor.Son iki sezonda önce 2. Lig'den 1. Lig'e, sonra da 1. Lig'den Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne çıkmayı başaran Odunpazarı, tarihinde ilk kez yer aldığı ligde, üst sıralarda kendisine yer bulma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.Tecrübeli ve başarılı antrenör Hakan Günal ile anlaşarak sezona giriş yapan Odunpazarı, tecrübeli ve genç sporculardan kurulu bir ekiple sezonu açtı.Sezonun kalan maçlarında en iyi sonuçları almak isteyen Odunpazarı, 8 takımlı ligi ilk 4 sıradaki takım arasında tamamlamayı hedefliyor.Odunpazarı'nın Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin alt liglerle karşılaştırılması mümkün olmayan çok farklı bir yer olduğunu söyledi.Süper ligin kelimenin tam anlamıyla en iyilerin yeri olduğunu kaydeden Günal, lige galibiyetle başlamalarına karşın son oynanan maçta yaptıkları hatalar nedeniyle istedikleri sonucu alamadıklarını ifade etti.Sezonun geri kalan bölümünde 24 maç olduğunu belirten Günal, "24 maç sonucunda istediğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.Günal, ligde gelecek maçların kendileri lehine geçeceği inancını taşıdığını dile getirerek, "Kalan maçlar yüzde 60 bizim lehimize biter." değerlendirmesinde bulundu.Sezon hedeflerine dair görüşlerini aktaran Günal, şöyle konuştu:"Bizim hedefimiz ilk 4. Önce kısa vadeli birincil hedefimiz, Play-Off Grubu'na kalmak. Orada da gidebileceğimiz en iyi yere gidebilmeyi istiyoruz. Üçüncülük, ikincilik oluyorsa birincilik. İlk 4'e kaldığımız zaman biz bütün hedefitamamlamış oluyoruz."Son üç sezondur mavi beyazlı kulübün formasını giyen takım kaptanı Esra Ertap Koyunoğlu ise takım olarak bu yıl hedeflerinin büyüdüğünü kaydetti.Ligde ilk 4 sırada yer alabilmek için mücadele ettiklerini söyleyen Koyunoğlu, "Çok iyi bir kadro kurduk. Antrenörümüz ligin en tecrübeli antrenörlerinden birisi. Takımda çok fazla tecrübeli isim var. Bir o kadar da genç oyuncumuz var. Bence çok güzel bir takım oluştu. Önümüzdeki yıl için hedefimize ulaştığımızda, hedeflerin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Destekler çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.Belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayan takımın yeni transferlerinden Betül Yılmaz da "Bir kere Eskişehir için çok istiyoruz. Yönetim kurulu çok heyecanlı. Ekibi büyük bir heyecanla kurmuşlar. Onların heyecanı da bize geçiyor. İlk defa bu lige çıkmış bir takım olarak başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.Geçen sezonu yurt dışında geçiren ve bu yıl ekibe dahil olan Didem Hoşgör de bir Eskişehirli olarak takıma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama ilk 4'e girip sonrasında şampiyon olmayı hedefliyoruz. Her şey adım adım. Hazırlıklarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur ve süper lige yeni çıkan bir ekip olarak Eskişehir'e şampiyonluğu getiririz."