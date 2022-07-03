Henry Onyekuru'dan Başakşehir maçı itirafı!

Galatasaray formasını 3 kez kiralık olarak giyen Henry Onyekuru, 2019'daki Başakşehir maçı ile ilgili itiraflarda bulundu.



Şampiyonluğu kazandıkları maç için konuşan Nijeryalı kanat oyuncusu, "Başakşehir'e attığım golü kariyerim boyunca unutmayacağım. Çok mutluydum, fotoğraflara baktığınızda taraftarlara nasıl koştuğumu görebilirsiniz, herkes çok mutlu oldu. Taraftarlar, bağırıyor, tezahürat yapıyor ve 'Cimbombom' diyorlardı. Benim için inanılmaz bir histi. Sofiane Feghouli'nin eşitlik golünden sonra Fernando Muslera yanıma geldi ve 'Şimdi senin sıran, sayılmayan goller için endişelenme ve bunları unut. Sonuna kadar şansını dene, şans gelecektir.' dedi. Bu sözlerden sonra güvenim arttı. Bu fırsatın gelmesini bekledim ve şans geldiğinde de golü attım" dedi.



"O gün benim için çok özeldi, çünkü kariyerimdeki ilk şampiyonluğumu yaşadım." diyen Onyekuru, "Diğer takımlarda iki kez, üç kez şampiyon olan arkadaşlarım vardı ama bu benim için çok özeldi. Aslında o gün ısınma sırasında bile bunu hissettim. Tüm konsantrasyonumu, kapasitemi vermeye hazırdım. Evimizde oynuyorduk, taraftarlarımız vardı, gerçekten inanılmaz bir şeydi. Tanrı'ya şükür başardık" sözlerini kullandı.



Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için de görüşlerini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "O geceki kutlama olağanüstüydü. Tüm taraftarlar çok mutluydu, inanılmaz bir duyguydu. Adım çağrılıp yürümeye başladığımda, bu duygunun ne kadar nadir olduğunu, şampiyon olduğumuzu ve bu duygunun çok özel olduğunu düşündüm. İnanılmaz bir duyguydu, bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Donk, benim ağabeyim gibidir, bana her zaman tavsiye verir ve şaka yapar. Ama iş zamanı sahada çok ciddidir. Her zaman yüzde yüzünü verir. Kutlama gününde de dans etmeyi planlamadık, aniden gelişti. Bence o da eğleniyordu" diye konuştu.









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