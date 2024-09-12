Miami Heat'in, pivot Malik Williams ile anlaşmaya vardığı bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Heat ekibinin geçen sezonun bir kısmını G League'in Sioux Falls Skyforce ekibinden çağrıldıktan sonra Toronto Raptors'ta geçirmiş olan çok yönlü uzun Williams'ı kadrosuna kattığını söyledi.



2022 NBA Draft'ında seçilmemiş olan ancak profesyonel kariyerine ABD dışında başlayan Williams, Ocak 2023'te Polonya'nın Anwil Wloclawek ekibiyle başlamıştı. Burada geçirdiği kısa sürenin ardından Williams, aynı yılın ilerleyen döneminde G League'e geri dönmüştü.



30 Ekim 2023'te Williams, Heat'in G League takımı Sioux Falls Skyforce'a katılmış ancak sadece sekiz gün sonra serbest kalmıştı.



Williams, 3 Nisan 2024'te Raptors ile 10 günlük bir sözleşme imzalamış ve burada oynadığı yedi maçta ortalama 15,2 dakika sahada kalıken, 2,7 sayı ve 5,4 ribaund istatistikleri tutturmuştu.





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