Miami Heat'in, bu yaz Washington Wizards'la yaptığı takas görüşmeleri sırasında Bradley Beal'ın Tyler Herro'dan "30 milyon dolar kadar daha iyi" olduğuna inanmadığı iddia edildi.



ESPN'den Zach Lowe, 'The Lowe Post' adlı podcast'inde bu durumu şu ifadelerle masaya yatırdı:



"Bunun Tyler Herro'ya verilen bir güven oyu olduğunu düşünüyorum. Duyduğuma göre Heat bu duruma baktı ve 'Tyler Herro'dan yedi yaş büyük olan Bradley Beal'ın 30 milyon dolar kadar daha iyi olduğunu ve bu yükseltmenin buna değeceğini düşünmüyoruz.' dedi."



Wizards sonunda Beal'ı, Chris Paul, Landry Shamet, dört adet gelecekteki ilk tur draft hakkı ve altı adet gelecekteki ikinci tur draft hakkı içeren bir paket karşılığında Phoenix Suns'a takas etmişti.



