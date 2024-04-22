Atlanta Hawks ekibinin, Dejounte Murray yerine Trae Young'ı takas etmeyi tercih edeceğine dair inancın "giderek arttığı" iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre Hawks, iki sezonluk deneyleri sonucu birbirleriyle uyumlu olmadığı görülen Young ve Murray ikilisinden birini takas etmeyi planlıyor.



Stein, "Ligin birçok köşesinde, Atlanta'nın aslında Young'ı takas bloğuna koymayı tercih edeceğine dair inanç giderek arıyor" ifadelerini kullandı.



Hawks ekibi bu sezon Murray'yi takas etmeye çalışmış, ancak istediği anlaşmayı bulamamıştı. Atlanta'nın, Murray'den daha yüklü meblağ kazandığı bir sözleşmeye sahip olan Young'ın karşılığında daha büyük bir takas paketi alabileceği öne sürüldü.



Beş yıllığı 215 milyon dolarlık sözleşmenin 2. yılında yer alan Young, bu sezon 54 maçta 25.7 sayı, 10.8 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları yakaladı.





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