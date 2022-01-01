Hawks, Jerami Grant'i radarından çıkardı

Atlanta Hawks'ın, Detroit Pistons forveti Jerami Grant için olası bir takastan çekildiği bildirildi.



ESPN'den Zach Lowe, Hawks'ın adı geçmişte Grant takası söylentilerinde geçmiş olsa da, şimdilik bu işin sona erdiğini belirtti. Atlanta'nın Detroit'le görüşmeler yaptığı, fakat bunun üzerinden uzun bir zaman geçtiği ve her iki tarafın da önüne baktığı söylendi.



Son takas günü öncesi en çok talibi olan oyunculardan biri olduğu düşünülen Grant'in, yakın zamanda Pistons genel menajeri Troy Weaver'a takas olmak istediği takımların bir listesini verdiği açıklanmıştı.



Ayrıca, Grant için takas yapacak herhangi bir takımın, kendisiyle bir sözleşme uzatması yapmaya istekli olması gerektiği de söylenenler arasındaydı. Grant'in dört yıllığı 110 milyon dolar civarında bir kontrat istediği düşünülüyor.



