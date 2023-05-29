Hatice Kübra İlgün, dünya 3'üncüsü oldu

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Hatice Kübra İlgün, 57 kilo yarı finalinde Chia-ling Lo'ya 2-1 mağlup olarak dünya 3'üncüsü oldu.

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen şampiyonada 144 ülkenin yanı sıra mülteci takımına mensup sporcuların da katıldığı 949 tekvandocu tatamiye çıkacak. Şampiyonada Türkiye'yi ise 16 sporcu temsil edecek. Organizasyonun ilk gününde kadınlar 57 kg'da milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, yarı finalde Chia-ling Lo'ya 2-1 mağlup olarak dünya 3'üncüsü oldu.

1'inci turu bay geçen milli sporcu, 2'nci turda Mısırlı rakibi Nadine Mahmoud'u yendi. Ardından İspanya'dan Arlet Ortiz Benito ile çıktığı karşılaşmayı kazanan İlgün, çeyrek finalde ise Polonyalı rakibi Patrycja Adamkiewicz'i mağlup etti.