Hatayspor yeni genç yeteneğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 17 yaşındaki forvet İbrahim Demir'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, forvet mevkisinde oynayan genç İbrahim ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Uşak Spor forması giyen 17 yaşındaki genç forvet ve kenar oyuncusu İbrahim Demir ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
26 MAÇTA FORMA GİYDİ
Uşak Spor formasıyla 26 resmi maça çıkan İbrahim Demir bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, forvet mevkisinde oynayan genç İbrahim ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Uşak Spor forması giyen 17 yaşındaki genç forvet ve kenar oyuncusu İbrahim Demir ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
26 MAÇTA FORMA GİYDİ
Uşak Spor formasıyla 26 resmi maça çıkan İbrahim Demir bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.
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