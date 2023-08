Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Depremin ardından maçlarını Mersin'de oynama kararı alan ve Mersin Stadyumu'nda ilk resmi maçına çıkan Hatayspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.



Hem Hatayspor, hemde Kasımpaşa zorlu mücadelede gol ve goller bulabilmek adına zaman zaman önemli ataklar geliştirdi. Ancak iki takım da beklediği golü bulamadı.



İLK KEZ SEYİRCİ KARŞISINDA



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıktı.



ÇİÇEKLER ATILDI



4.17'de oyunun durduğu sırada sahadaki oyuncular ve tribündeki taraftarlar alkışlarla 6 Şubat'ta depremde kaybedenleri andı, bazı taraftarlar sahaya çiçek attı.



Bu beraberliğin ardından Hatayspor ve Kasımpaşa, ligde puanını 4'e yükseltti.



Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Pendikspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Kasımpaşa'dan Neto, bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

18. dakikada sol kanatta Engin Can Aksoy'un pasıyla topla buluşan buluşan Hatayspor'dan Fernandes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

29. dakikada Engin Can Aksoy'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ Yıldırım topuyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Dele- Bashiru'nun pasıyla ceza sahasına giren Görkem Sağlam, 2 rakibini çalımladı, daha sonra savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

36. dakikada Engin Can Aksoy'un sol kanattan altı pas içerisine ortaladığı meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...