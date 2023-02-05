MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.Yeni Hatay Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor, 90+7. dakikada Christian Atsu'nun attığı golle 1-0 kazandı.Bu sonucun ardından Hatayspor 23 puana yükseldi. Kasımpaşa 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.2. dakikada Ben Ouannes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Faal'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.4. dakikada Hajradinovic'in ceza alanı sol çaprazından kaleye çektiği sert şutta, top yandan auta gitti.24. dakikada Eysseric'in uzun pasında ceza sahası içinde Faal'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.34. dakikada Chouiar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında Ben Ouannes'in şutunda, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.34. dakikada ceza sahası önünde savunmadan seken topu önünde bulunan Ze Luis'in şutunda top direğin yanından auta gitti.35. dakikada Hajradinovic'in uzun pasında sol kanatta topu alan Faal, kalesini terk eden Erce Kardeşler'i geçerek ceza sahası sağ çaprazından topu boş kaleye göndermek istedi, ancak meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.54. dakikada Boudjemaa'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.55. dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası önünde Ben Ouannes'in sert şutunda, top üstten auta gitti.66. dakikada Faal'ın sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden yaptığı ortada Chouiar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.67. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta, top kaleci Erdem Canpolat'a kaldı.70. dakikada Ze Luis'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.77. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında ceza sahası sağ çaprazında Ahmet Emin Engin'in yerden vuruşunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.87. dakikada ceza sahası sol çaprazında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın içeriye gönderdiği topa vuran El Kaabi'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.90+7. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Atsu'nun kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.Yeni HatayMurat Erdoğan, Esat Sancaktar, Süleyman ÖzayErce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy (Dk. 58 Lobjanidze), Boudjemaa (Dk. 70 Musa Çağıran), Dudziak (Dk. 58 Ribeiro), Aabid (Dk. 82 Atsu), El Kaabi, Kaan Kanak, Ze Luis (Dk. 82 Bertuğ Özgür Yıldırım)Erdem Canpolat, Fabiano, Donk, Tarkan Serbest, Yasin Özcan, Eysseric (Dk. 90+5 Tunay Torun), Hajradinovic (Dk. 74 Gholizadeh), Ben Ouannes (Dk. 57 Koita), Fall, Chouiar (Dk. 75 Ahmet Emin Engin), TırpanDk. 90+7 Atsu (Atakaş Hatayspor)Dk. 39 Ze Luis, Dk. 64 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 63 Eysseric, Dk. 64 Tırpan, Dk. 90+1 Koita (Kasımpaşa)