Hatayspor'un konuğu Gaziantep FK

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.



Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla toplayıp, 4. sırada haftaya girdi.



Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Gaziantep FK ise 11 puanla 12. sırada yer alıyor.



Hatayspor'da kart cezalısı Mehdi Boudjemaaile ile sakatlıkları bulunan Onur Ergün ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.





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