Hatayspor'un konuğu Gaziantep FK

Hatayspor, Süper Lig'de 18 Ekim Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un konuğu Gaziantep FK
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17 Ekim 2021 14:15
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla toplayıp, 4. sırada haftaya girdi.

Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Gaziantep FK ise 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Mehdi Boudjemaaile ile sakatlıkları bulunan Onur Ergün ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.


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