Hatayspor, Musa Çağıran'ı açıkladı!

Süper Lig ekibi Hatayspor, Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Musa Çağıran'ı açıkladı!
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22 Haziran 2022 15:54
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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