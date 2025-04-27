Hatayspor maçının ardından Immobile için karar!

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip gelirken, Ciro Immobile maça performansıyla damga vurdu.
İtalyan golcü, 5 haftalık suskunluğunu, Atakaş Hatayspor karşısında yaptığı hat-trickle bozmayı başardı.
Maçın ardından konuşan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Immobile'nin Hatayspor maçında ikisi penaltıdan üç gol atması Beşiktaş yönetiminin yüzünü güldürdü.
FORM ARTIŞI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Uzun süredir formsuz olan İtalyan yıldızın, 6 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşünüldüğünde yaz döneminde gelecek tekliflerin sınırlı kalacağı bekleniyordu.
DAHA İYİ TEKLİFLER BEKLENİYOR
Sabah'ın haberine göre, oyuncunun kalan dönemde performansını yükseltmesi durumunda taliplilerin artması ve daha iyi tekliflerin alınması hedefleniyor.
AYRILIĞA KESİN GÖZLE BAKILIYOR
Immobile'nin karşılaşmada hat-trick yapmasına rağmen Beşiktaş'ın kadro planlamasının değişmesinin çok zor gözüktüğü ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in isteği doğrultusunda kadroya pivot santrfor takviyesi yapılacağı belirtildi.
Yönetim, 35 yaşındaki santrfor ile bağları zedelemeden, iyi niyet çerçevesinde ayrılık sürecini yönetmeyi amaçlıyor.
SERDAL ADALI "AYRILACAK" DEDİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Immobile için "Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz. Immobile'ye gelen bir teklif yok." ifadelerini kullanmıştı.
"MOTİVEYİM" MESAJI VERMİŞTİ
İtalyan yıldız ise sosyal medya hesabından "Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
ALTIN AYAKKABISINI PAYLAŞTI
Göztepe maçında yedek kalan tecrübeli ismin, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı ile olan fotoğrafını paylaşması tepkilere de neden olmuştu.
21 KEZ KATKI SAĞLADI
Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkan Immobile, 18 gol ve 3 asistle skora 21 kez katkı sağladı.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Yaz transfer sezonunda transfer edilen golcü oyuncunun, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Hatayspor maçının ardından Immobile için karar!
Beşiktaş yönetimi, Hatayspor maçında attığı hat-trick'in ardından İtalyan golcü Ciro Immobile ile ilgili stratejik bir plan üzerinde çalışıyor.
Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip gelirken, Ciro Immobile maça performansıyla damga vurdu.
- 15:05 Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
- 15:05 Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
- 15:03 Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon, Aliağa Futbol oldu
- 15:00 3. Lig'de Bursaspor ve Sebat Gençlikspor zirveye çıktı
- 14:51 Türkiye şampiyonu milli atlet Sinem Yurt'un hedefi EYOF'ta şampiyonluk
- 14:45 Simon Dehairs, Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını kazandı!
- 14:29 Fenerbahçe'den hakem kararlarına videolu tepki!
- 14:21 Frank van den Broek: "Türk insanının tura ilgisi çok güzel"
- 14:08 Buse Naz Çakıroğlu'nun hedefi Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na namağlup gitmek
- 14:06 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
- 13:46 Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!
- 13:41 Trabzonspor U19, Barcelona ile tarihi finale çıkıyor!
- 13:37 Denizlispor'un 59 yıllık tarihinde büyük yıkım!
- 13:33 Başakşehir'in en büyük silahı Piatek yok!
- 13:31 Hatayspor maçının ardından Immobile için karar!
- 13:29 Göztepe, Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak
- 13:28 Liverpool, şampiyonluk için sahada!
- 13:24 Beşiktaş'ta Keny Arroyo parlıyor!
- 13:10 Slavko Vincic, Arsenal - PSG maçını yönetecek!
- 13:08 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki transferini açıkladı
- 12:29 Engin Verel: "Ali Koç için 'Yıldırım' tehlikesi var!"
- 12:00 İstanbul Yarı Maratonu'nda birinciliği Kenyalı atletler kazandı
- 11:40 Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
- 11:37 Ömer Üründül: "Mourinho, tam tersini uyguluyor"
- 11:21 Gürcan Bilgiç: "Dzeko liderlik neymiş onu da gösterdi"
- 11:13 Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
- 11:12 Ahmet Çakar: "Mourinho, Fenerbahçe'yi kobay gibi kullanıyor"
- 11:05 Erman Toroğlu: "Mourinho'nun tercihleri çok enteresan"
- 10:53 Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
- 10:50 Beşiktaş'ta büyük değişim sinyali!
- 10:42 Okan Buruk: "Bu akşam gösterin!"
- 10:33 Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!
- 10:06 Rafa Silva, yine boş geçmedi!
- 09:55 Immobile İtalya basınında gündem oldu: "Kral geri döndü"
- 09:44 Yazarların Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 09:24 Victor Osimhen, rekor için sahada!
- 01:46 Barcelona, finalde Real Madrid'i uzatmalarda devirdi!
- 01:11 Milli para atletlerden Dünya Grand Prix'sinde 6 madalya
- 01:06 Trabzonspor - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
- 01:04 Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı
- 01:01 Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında hata yapmadı
- 00:42 Thomas Reis: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"
- 00:04 Lyon, sahasında rahat kazandı!
- 23:53 Bodrum FK: "Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti"
- 23:12 Eyüpspor - Galatasaray; Muhtemel 11'ler
- 22:51 Nihat Kahveci: "Yeni TFF Başkanı hayırlı olsun"
- 22:27 Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı finalde!
- 22:14 Jose Morais'tan vatandaşı olan VAR hakemi Rui Silva'ya tepki
- 22:13 Bodrum FK - Samsunspor maçı sonrası olay!
- 22:12 Ziraat Bankkart, final serisinde 2-0 öne geçti!
- 21:59 Burak Kızılhan: "Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı!"
- 21:55 Gaziantep FK: "Konsantrasyon problemi yaşadık"
- 21:50 Bodrum FK'li oyunculardan hakem tepkisi!
- 21:44 Yusuf Akçiçek: "Devre arasında konuştuk"
- 21:38 Maxim: "Penaltı şaka gibi!"
- 21:37 Eintracht Frankfurt'tan 4 gollü net galibiyet!
- 21:33 Gaziantep FK'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem isyanı
- 21:33 Mourinho: "Hakemlerden canımız yandı"
- 21:22 Edin Dzeko'dan hakem tepkisi!
- 21:16 İrfan Can Eğribayat'tan Badou N'Diaye tepki
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!
Borussia Dortmund'dan ligde büyük yükseliş!
Bayern Münih'ten şampiyonluğa son adım!
Andre Onana, Suudi Arabistan yolcusu
Real Betis'te Antony için karar!
Kevin De Bruyne için teklif masada
Manchester United'da sakatlık şoku
Heidenheim, deplasmanda hasreti bitirdi!
Ryan Giggs: "Amorim'in, bir United oyuncusunu anlamaya ihtiyacı var"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Barcelona, finalde Real Madrid'i uzatmalarda devirdi!
-
2
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki transferini açıkladı
-
3
Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
-
4
Eyüpspor - Galatasaray; Muhtemel 11'ler
-
5
Bodrum FK: "Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti"
-
6
Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
-
7
FIFA'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a yasak
-
8
İrfan Can Eğribayat'tan Badou N'Diaye tepki
-
9
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
-
10
Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!