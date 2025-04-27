Hatayspor maçının ardından Immobile için karar!

Beşiktaş yönetimi, Hatayspor maçında attığı hat-trick'in ardından İtalyan golcü Ciro Immobile ile ilgili stratejik bir plan üzerinde çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hatayspor maçının ardından Immobile için karar!
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27 Nisan 2025 13:31

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip gelirken, Ciro Immobile maça performansıyla damga vurdu.

İtalyan golcü, 5 haftalık suskunluğunu, Atakaş Hatayspor karşısında yaptığı hat-trickle bozmayı başardı.

Maçın ardından konuşan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Immobile'nin Hatayspor maçında ikisi penaltıdan üç gol atması Beşiktaş yönetiminin yüzünü güldürdü.

FORM ARTIŞI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Uzun süredir formsuz olan İtalyan yıldızın, 6 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşünüldüğünde yaz döneminde gelecek tekliflerin sınırlı kalacağı bekleniyordu.

DAHA İYİ TEKLİFLER BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre, oyuncunun kalan dönemde performansını yükseltmesi durumunda taliplilerin artması ve daha iyi tekliflerin alınması hedefleniyor.

AYRILIĞA KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Immobile'nin karşılaşmada hat-trick yapmasına rağmen Beşiktaş'ın kadro planlamasının değişmesinin çok zor gözüktüğü ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in isteği doğrultusunda kadroya pivot santrfor takviyesi yapılacağı belirtildi.

Yönetim, 35 yaşındaki santrfor ile bağları zedelemeden, iyi niyet çerçevesinde ayrılık sürecini yönetmeyi amaçlıyor.

SERDAL ADALI "AYRILACAK" DEDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Immobile için "Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz. Immobile'ye gelen bir teklif yok." ifadelerini kullanmıştı.

"MOTİVEYİM" MESAJI VERMİŞTİ

İtalyan yıldız ise sosyal medya hesabından "Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

ALTIN AYAKKABISINI PAYLAŞTI

Göztepe maçında yedek kalan tecrübeli ismin, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı ile olan fotoğrafını paylaşması tepkilere de neden olmuştu.

21 KEZ KATKI SAĞLADI

Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkan Immobile, 18 gol ve 3 asistle skora 21 kez katkı sağladı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Yaz transfer sezonunda transfer edilen golcü oyuncunun, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



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